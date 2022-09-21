NYT: вооружение Киева обернулось для Байдена новой проблемой

Байден остался без поддержки европейских стран в вопросе оказания военной помощи Украине.

21 сентября американская газета The New York Times заявила, что президент Соединённых Штатов Джо Байден остался брошенным своими европейскими союзниками, которые свели на нет оказание военной помощи киевскому режиму.

Обозреватель NYT утверждают, что данная ситуация создала очередную проблему для Байдена, который невзирая даже на сложности внутри США, продолжает обещать Украине многомиллионную военную помощь.