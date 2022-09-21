Китай избавляется от запасов сырой нефти

Китай снижает запасы сырой нефти. Причиной могут быть сезонные факторы, а также подготовка нефтеперерабатывающих предприятий к увеличению экспорта топлива.

Аналитик Vortexa Ltd Эмма Ли отмечает, что к 15 сентября у Китая было 909 млн баррелей нефти. Это самый низкий показатель с 12 мая. В последние недели из этого количества извлекалось по 1 млн баррелей в день.

Специалисты полагают, что Китай может наращивать объемы производства перед экспортом большого количества дизтоплива и бензина.

От трейдеров и переработчиков поступили заявки на 15 млн тонн дополнительные экспортных квот.

Эксперты из FGE отмечают, что китайские нефтяные компании хотят повысить коэффициент использования на 10-15% уже в октябре. Но государственные ведомства пока не пришли к окончательному решению по поводу квот.

Однако аналитики JP Morgan Chase & Co. назвали такие заявки чрезмерными.

Активность в нефтеперерабатывающей сфере приблизилась к уровню, существовавшему до пандемии.

Китай медленно расходовал свои запасы нефти на фоне ослабления экономики и коронавирусных блокировок, из-за которых снизился спрос на продукты нефтехимии.