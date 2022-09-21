Хаависто: Финляндия полностью запретит россиянам въезд в свою страну
Глава финского МИДа Пекка Хаависто утверждает, что правительство Финляндии готовится ввести запрет на въезд в страну для граждан России.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто утверждает, что власти государства на законодательном уровне готовят законопроект, который запретит гражданам России въезжать в Финляндию. По словам Хаависто, множество россиян выбирают Финляндию транзитной страной для дальнейших путешествий по Евросоюзу, и администрация Хельсинки решила прервать этот процесс.
К текущему моменту взъезд россиянам на свою территорию уже закрыли Польша, Эстония, Латвия и Литва. Отмечается, что это произошло при прямом подстрекательстве правительства Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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