Глава финского МИДа Пекка Хаависто утверждает, что правительство Финляндии готовится ввести запрет на въезд в страну для граждан России.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто утверждает, что власти государства на законодательном уровне готовят законопроект, который запретит гражданам России въезжать в Финляндию. По словам Хаависто, множество россиян выбирают Финляндию транзитной страной для дальнейших путешествий по Евросоюзу, и администрация Хельсинки решила прервать этот процесс.

К текущему моменту взъезд россиянам на свою территорию уже закрыли Польша, Эстония, Латвия и Литва. Отмечается, что это произошло при прямом подстрекательстве правительства Украины.