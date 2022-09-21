Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян
Глава МИДа Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в ближайшее время полностью закроют государственные границы для граждан России.
21 сентября глава Министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в своём пресс-релизе заявил, что высшее руководство страны начало прорабатывать вопрос полного запрета для граждан Российской Федерации.
Хависто уточнил, что Финляндия не намерена превращаться «транзитную страну, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами» невзирая на постановление Европейского союза, запрещающее визовую дискриминацию россиян.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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