Хакеры из Anonymous отключили государственные сайты в Иране в знак протеста

Хакерская группа Anonymous взяла на себя ответственность за кибератаки, после которых отключились правительственные интернет-сайты Ирана.

Хакеры говорят, что таким способом приняли участие в протестах из-за смерти Махсы Амини, 22-летней девушки, которая умерла после задержания полицией из-за нарушения правил ношения хиджаба.

Anonymous опубликовали в соцсетях заявление о том, что смерть девушки была последней каплей.

Они обещают не допустить, чтобы правительство и полиция Ирана преследовали людей, заставляя их замолчать.

Хакеры пообещали поддержку иранскому правительству в интернете в борьбе с диктаторским правлением.

Кибератаки затронули сайты государственных служб, а также ресурс, где публикуются официальные новости и интервью. Сбои отмечены на странице государственного телевидения.

Anonymous также утверждают, что удалили все базы данных. Правительство Ирана пока никак не комментирует происходящее.

Уличные протесты охватили уже 15 городов страны. Женщины снимают платки-хиджабы, жгут их, стригут волосы, протестуя против местных законов.