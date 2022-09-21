Владимир Кошелев: в Госдуму будет внесено предложение об уплате ипотеки мобилизованных резервистов
Первый заместитель главы комитета Госдумы по строительству высказал инициативу об выплате ипотеки людей, попавших под мобилизацию.
В интервью РИА Новости Владимир Кошелев, депутат Государственной думы России от ЛДПР и первый заместитель главы комитета по строительству высказал инициативу об выплате ипотеки людей, попавших под мобилизацию.
Кошелев подчеркнул, что мера должна действовать все время нахождения мобилизованных в армии России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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