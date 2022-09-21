Принц Саудовской Аравии заявил, что при его посредничестве Россия освободила 10 военнопленных-иностранцев
МИД Саудовской Аравии сообщает, что при участии наследного принца Мухаммеда бен Салмана Россия освободила 10 иностранных граждан, захваченных на Украине и находившихся в плену.
Сообщается, что речь идет о гражданах Великобритании, США, Швеции, Хорватии и Марокко. Имен пленных не называют.
Британский премьер-министр Лиз Трасс в Твиттере подтвердила освобождение граждан страны и назвала это «очень приятной новостью».
Есть информация о том, что среди освобожденных пленников был Эйден Эслин, которого приговорили к смертной казни в ДНР.
Были освобождены также американцы Александр Дрюке и Энди Хьюин, которые попали в плен в июне.
Глава МИД Швеции Анн Линде подтвердила освобождение гражданина страны, которому грозила смертная казнь.
Ранее глава миссии ООН по правам человека в Украине заявил, что Россия блокирует все попытки получить доступ к военнопленным.
Принц Салман поддерживает достаточно тесные отношения с российским президентом, несмотря на недовольство США.
Опубликовано: Светлана Репина
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