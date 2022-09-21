Европейские компании теряют доверие к Китаю и отказываются от инвестиций

Европейская торговая палата опубликовала отчет, в котором сказано, что компании теряют доверие к Китаю, и страна может потерять инвестиции.

Основной причиной такой ситуации названа негибкая и непоследовательная политика в отношении COVID.

Составители отчета призывают Китай углублять сотрудничество с Евросоюзом, увеличивать количество международных авиарейсов.

Президент Европейской торговой палаты Йорг Вуттке заявил, что большинство стран мира привержены глобализации, в то время как Китай замыкается в себе.

Он подчеркнул, что избавиться от коронавируса нереально, поэтому весь мир живет с коллективным иммунитетом.

В отчете также говориться, что негативное влияние на инвестиционную привлекательность Китая оказывают ограничения на поездки сотрудников за границу и политизация бизнеса.

Европейская палата объединяет 1800 компаний из Европы, работающих в Китае. Согласно отчету, политика «нулевого COVID» оказала негативное воздействие на 75% их операций.

Группа подчеркивает, что пока существует угроза блокировок, деловая среда в Китае будет непредсказуемой.