Европейские компании теряют доверие к Китаю и отказываются от инвестиций
Европейская торговая палата опубликовала отчет, в котором сказано, что компании теряют доверие к Китаю, и страна может потерять инвестиции.
Основной причиной такой ситуации названа негибкая и непоследовательная политика в отношении COVID.
Составители отчета призывают Китай углублять сотрудничество с Евросоюзом, увеличивать количество международных авиарейсов.
Президент Европейской торговой палаты Йорг Вуттке заявил, что большинство стран мира привержены глобализации, в то время как Китай замыкается в себе.
Он подчеркнул, что избавиться от коронавируса нереально, поэтому весь мир живет с коллективным иммунитетом.
В отчете также говориться, что негативное влияние на инвестиционную привлекательность Китая оказывают ограничения на поездки сотрудников за границу и политизация бизнеса.
Европейская палата объединяет 1800 компаний из Европы, работающих в Китае. Согласно отчету, политика «нулевого COVID» оказала негативное воздействие на 75% их операций.
Группа подчеркивает, что пока существует угроза блокировок, деловая среда в Китае будет непредсказуемой.
Опубликовано: Светлана Репина
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