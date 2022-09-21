51-летняя Лера Кудрявцева заявила, что готова биться за свою страну лично
Телеведущая переживает по поводу ситуации в мире, и готова помочь России в трудное время, причем не только на словах.
Лера Кудрявцева выступила с неожиданным заявлением.
Она сказала, что готова биться за свою страну лично, причем не только на словах, но и реально.
«Я всегда была эмпатом, переживала больше остальных за все. Клянусь! Больше никогда не скажу, что нечем меня удивить, — написала телеведущая в своем личном блоге. — Писать не хочу, но придется. Но... Лично меня не спрашивали, чего же я хочу. Я живу в России. И, если понадобится бабам пойти на фронт, - пойду. Все свободны».
По словам звезды, ее сын также в стороне от частичной мобилизации не останется.
«Что здесь думать. Надо, значит, надо», —так ответил Лере 32-летний Жан.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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