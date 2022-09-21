Кадыров: артиллерийские удары по ЗАЭС подводят человечество к ядерной катастрофе
Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил о последствиях продолжения артиллерийских обстрелов Запорожской АЭС в Энергодаре.
21 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале поделился с подписчиками кадрами последствий очередного обстрела украинскими военнослужащими территории Запорожской атомной электростанции, где отчётливо заметно повреждение трубы системы охлаждения энергоблока.
Кадыров заявил, что этот артиллерийский обстрел ВСУ мог бы привести человечество к ядерной катастрофе, если бы не работа дополнительных резервных источников системы безопасности реактора, возместившая повреждение трубы системы охлаждения ЗАЭС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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