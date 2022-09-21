70-летний мужчина совершил самосожжение возле офиса убитого экс-премьера Синдзо Абэ
Телекомпания NHK News сообщила, что 70-летний мужчина поджег себя возле офиса бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого ранее в этом году.
Это произошло в Касумигасэки – районе Токио, где расположены многие министерства, а также здание японского парламента.
Полиция обнаружила мужчину уже без сознания. Однако позже он пришел в себя и сказал, что сам облил себя горючим и поджег.
Рядом с ним было найдено письмо о государственных похоронах Абэ, намеченных на следующую неделю. В письме была приписка: «Я категорически против этого».
Сообщается, что мужчина получил ожоги всего тела. Пострадал и полицейский, который пытался потушить огонь.
Синдзо Абэ был премьер-министром Японии дольше всех своих предшественников. В 2020 году он ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.
Абэ застрелили во время митинга в июне. 21 сентября ему исполнилось бы 68 лет.
На государственные похороны Синдзо Абэ планируется потратить около 12 млн долларов. Многие японцы недовольны такими высокими зататами, есть и те, кто выступает против похорон из-за неоднозначной политики, проводимой в свое время Абэ.
Опубликовано: Светлана Репина
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