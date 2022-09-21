Россия обменяла 200 пленных с «Азовстали» на сдавшихся под Харьковом солдат ВС РФ
Российские и украинские СМИ сообщают о новой успешной сделке по обмену военнопленными между Россией и Украиной.
В ночь на 22 сентября украинские новостные Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что Россия передала Киеву 200 солдат ВСУ, сдавшихся в плен на территории завода "Азовсталь" в городе Мариуполь Донецкой области. Среди возвращённых Украине солдат ВСУ фигурируют бойцы "Азова" (организация признана террористической в РФ), в том числе известная Екатерина Полищук с позывным "Пташка".
Одновременно с этим российские Telegram-каналы новостной направленности сообщили, что 200 украинских военных были обменены Россией на солдат вооружённых сил РФ, которые были вынуждены сдаться в плен при отводе российских войск из-под Харькова. Также Москве были возвращены пленные российские лётчики, участвовавшие в спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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