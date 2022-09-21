В европейском расследовании использования шпионских программ возникли претензии к Израилю и Польше
Представители Европейского парламента, которые ведут расследование использования шпионских программ для слежки за правительствами стран ЕС, раскритиковали действия Израиля и Польши.
Израиль подвергся критике за то, что в продажах его программного обеспечения европейским правительствам было недостаточно прозрачности.
Претензии в адрес Польши связаны с отказом властей страны встретиться со следователями, когда те находились в Варшаве.
Ерун Ленарс, который возглавлял эту делегацию, заявил, что власти Польши игнорируют демократический контроль и диалог с европейскими законодателями.
В рамках расследования изучается использование правительствами Европы шпионского программного обеспечения Pegasus, разработанного в Израиле.
Программа предназначена для взлома мобильных телефонов и получения информации о паролях, текстовых сообщениях, аудиозаписях, информации с камер.
Разработчик ПО компания NSO Group позиционирует свой продукт как средство борьбы с преступностью. Однако были выявлены многочисленные случаи его использования против политических оппонентов и журналистов.
Следы шпионского ПО были обнаружены в Греции, Испании, Польше, Венгрии. NSO продала Pegasus 14 европейским правительствам.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский: Киев не верит в способность России применить ядерное оружие
Россия передала Украине командиров нацбата «Азов» Калину и Редиса
Путин объявил о мобилизации в России
Авиабилеты на рейсы из России раскуплены после объявления частичной мобилизации
Госдума ввела понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК РФ