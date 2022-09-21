В европейском расследовании использования шпионских программ возникли претензии к Израилю и Польше

Представители Европейского парламента, которые ведут расследование использования шпионских программ для слежки за правительствами стран ЕС, раскритиковали действия Израиля и Польши.

Израиль подвергся критике за то, что в продажах его программного обеспечения европейским правительствам было недостаточно прозрачности.

Претензии в адрес Польши связаны с отказом властей страны встретиться со следователями, когда те находились в Варшаве.

Ерун Ленарс, который возглавлял эту делегацию, заявил, что власти Польши игнорируют демократический контроль и диалог с европейскими законодателями.

В рамках расследования изучается использование правительствами Европы шпионского программного обеспечения Pegasus, разработанного в Израиле.

Программа предназначена для взлома мобильных телефонов и получения информации о паролях, текстовых сообщениях, аудиозаписях, информации с камер.

Разработчик ПО компания NSO Group позиционирует свой продукт как средство борьбы с преступностью. Однако были выявлены многочисленные случаи его использования против политических оппонентов и журналистов.

Следы шпионского ПО были обнаружены в Греции, Испании, Польше, Венгрии. NSO продала Pegasus 14 европейским правительствам.