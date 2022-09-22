Участникам спецоперации на Украине будут сохранятся рабочие места

ЕР и правительство России разработали законопроект о сохранении рабочих мест участникам спецоперации.

21 сентября Московские средства массовой информации сообщили, что первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил о том, что партия "Единая Россия" вместе с кабинетом министров РФ разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест. Политик заявил, что военная спецоперация закончится непременно победой России, все цели и задачи будут выполнены.

Естественно, будет демобилизация, и все мобилизованные должны быть уверены, что рабочие места за ними сохранятся и они обязательно получат все положенные социальные выплаты, отметил депутат в телеграмм-канале "Единая Россия".