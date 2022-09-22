Россия и Украина провели обмен командиров «Азова» на Виктора Медведчука
Правительства России и Украины согласовали и провели обмен лидеров украинского нацбатальона "Азов" на политика Виктора Медведчука.
Издание "РБК Украина" уведомляет, что в рамках программы по обмену 200 пленными между Киевом и Москвой на территорию украинского государства вернулись Денис "Редис" Прокопенко, его зам Святослав "Калина" Паламар и Сергей "Волына" Волынский, которые являются командирами нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией в России).
Также "РБК Украина" утверждает, что в рамках программы обмена Россия получила политика Виктора Медведчука, являющегося председателем пророссийской политической партии Украины "Оппозиционная платформа - за жизнь".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский: Киев не верит в способность России применить ядерное оружие
Россия передала Украине командиров нацбата «Азов» Калину и Редиса
Путин объявил о мобилизации в России
Авиабилеты на рейсы из России раскуплены после объявления частичной мобилизации
Госдума ввела понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК РФ