Россия и Украина провели обмен командиров «Азова» на Виктора Медведчука

Правительства России и Украины согласовали и провели обмен лидеров украинского нацбатальона "Азов" на политика Виктора Медведчука.

Издание "РБК Украина" уведомляет, что в рамках программы по обмену 200 пленными между Киевом и Москвой на территорию украинского государства вернулись Денис "Редис" Прокопенко, его зам Святослав "Калина" Паламар и Сергей "Волына" Волынский, которые являются командирами нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией в России).

Также "РБК Украина" утверждает, что в рамках программы обмена Россия получила политика Виктора Медведчука, являющегося председателем пророссийской политической партии Украины "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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