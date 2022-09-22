Украина в рамках обмена пленными передала России Виктора Медведчука
Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными вечером 21 сентября.
Российская Федерация и Украина произвела очередную процедуру обмена военнопленными.
Это случилось вечером 21 сентября, сообщают украинские средства массовой информации и телеграм-каналы.
Данный обмен стал одним из самых громких, так как, по сообщениям украинской стороны, России был передан Виктор Медведчук.
Сообщается, сто его обменяли на офицеров националистического батальона "Азов" (запрещен в Российской Федерации).
Напомним, что Виктор Медведчук находился под стражей в Украине уже несколько месяцев. Добавим, что данная информация пока не была официально подтверждена ни одной из сторон.
Опубликовано: Николай Скира
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