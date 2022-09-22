РБК: пленных командиров «Азова» поменяли на Виктора Медведчука
Информационное агентство "РБК Украины" сообщает, что Киев и Москва провели новый обмен военнопленными, выменяв солдат и командиров "Азова" на Медведчука.
В ночь со среды на четверг интернет-издание "РБК Украины" сообщило, что Россия и Киев провели обмен военнопленными, в рамках которого домой вернулись захваченные в Мариуполе командиры "Азова" (организация признана террористической). Среди них Денис Прокопенко, Святослав Паламар и Сергей Волынский.
Также в "РБК Украины" утверждают, что в обмен на пленных нацбатальона "Азов" Киев передал Москве политика Виктора Медведчука, пленных российских лётчиков и солдат армии России, попавших в плен на Харьковском направлении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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