РБК: пленных командиров «Азова» поменяли на Виктора Медведчука

Информационное агентство "РБК Украины" сообщает, что Киев и Москва провели новый обмен военнопленными, выменяв солдат и командиров "Азова" на Медведчука.

В ночь со среды на четверг интернет-издание "РБК Украины" сообщило, что Россия и Киев провели обмен военнопленными, в рамках которого домой вернулись захваченные в Мариуполе командиры "Азова" (организация признана террористической). Среди них Денис Прокопенко, Святослав Паламар и Сергей Волынский.

Также в "РБК Украины" утверждают, что в обмен на пленных нацбатальона "Азов" Киев передал Москве политика Виктора Медведчука, пленных российских лётчиков и солдат армии России, попавших в плен на Харьковском направлении.