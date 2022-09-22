Авиабилеты на рейсы из России раскуплены после объявления частичной мобилизации

После заявления российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации возник дефицит билетов на авиарейсы из России.

На популярном сайте покупки авиабилетов Aviasales зафиксирован резкий рост активности пользователей.

Всего за день были распроданы практически все билеты на прямые перелеты из Москвы в Ереван и Стамбул. Для въезда в Армению и Турцию россиянам не нужна виза.

Были выкуплены и билеты на перелеты Air Serbia из Москвы в Белград. Помимо Turkish Airlines, это единственный европейский перевозчик, выполняющий рейсы из России.

По информации The Independent, самый дешевый билет в Ереван стоит более 82 000 российских рублей. За сутки до этого цена была почти в 10 раз ниже.

В Стамбул можно улететь из России за 100 600 рублей, в Дубай – за 300 000 рублей. Популярностью пользовались также билеты в Тбилиси (Грузия).

Некоторые страны сразу заявили, что не будут впускать российских граждан. Такое заявление сделал, например, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Он написал в Твиттере, что Латвия не будет предоставлять убежище россиянам, которые уезжают из-за мобилизации.