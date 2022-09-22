Россия передала Украине командиров нацбата «Азов» Калину и Редиса
Российская сторона в рамках обмена пленными передала Украине командиров "Азова".
Между Украиной и Российской Федераций произошел обмен попавшими в плен военнослужащими.
Как стало известно, российская сторона обменяла взятых в плен командиров националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ).
В Украину отправились бойцы с позывными "Калина" и "Редис".
По неподтвержденной информации, он были обменяны на ранее задержанного Виктора Медведчука.
Отметим, что в России ввели закон о наказании за добровольную сдачу в плен. За это может грозить до 10 лет колонии.
Опубликовано: Николай Скира
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