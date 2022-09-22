Россия передала Украине командиров нацбата «Азов» Калину и Редиса

Российская сторона в рамках обмена пленными передала Украине командиров "Азова".

Между Украиной и Российской Федераций произошел обмен попавшими в плен военнослужащими.

Как стало известно, российская сторона обменяла взятых в плен командиров националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ).

В Украину отправились бойцы с позывными "Калина" и "Редис".

По неподтвержденной информации, он были обменяны на ранее задержанного Виктора Медведчука.

Отметим, что в России ввели закон о наказании за добровольную сдачу в плен. За это может грозить до 10 лет колонии.

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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