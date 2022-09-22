В Тасмании на берег выбросило около 230 китов, их пытаются спасти

В гавани Маккуори у западного побережья Тасмании на мели оказались около 230 китов. По информации местного Департамента природных ресурсов и окружающей среды, около половины из них еще живы.

Департамент сообщает, что в этот же день 2 года назад на песчаных отмелях застряло порядка 470 китов – длинноплавниковых гриндов.

После длительной операции спасти удалось только 111 из них, остальные погибли. Это место даже получило название Врата Ада.

Вход в гавань представляет собой мелкий канал, опасный для китов. Местный фермер Линтон Крингл рассказывает, что подвести лодку к китам на мелководье проблематично.

Специалист по дикой природе Ванесса Пиротта говорит, что ученые пока не могут объяснить причины выбрасывания китов на берег.

По ее мнению, то, что такое событие происходит в один и тот же период, может указывать на экологические проблемы.

Морской ученый из Университета Гриффита Олаф Мейнеке отмечает, что для китов нехарактерно выбрасываться на берег.

Он говорит, что повышенные температуры могли изменить океанские течения, из-за чего традиционная пища китов сместилась. Возможно, по этой причине они подплыли так близко к берегу.