Европа готова платить больше за российское дизельное топливо в преддверии сложной зимы

Покупатели дизельного топлива из России готовы платить за него больше, чтобы заполучить поставки перед сложной зимой в условиях глобального дефицита.

С начала декабря Евросоюз уже не будет покупать сырую нефть в России. Еще через два месяца вступит запрет на покупку любых российских нефтепродуктов.

Некоторые крупные нефтяные компании уже сейчас не покупают в России нефть. При этом цены на российское дизтопливо на 30 долларов за тонну ниже, чем на аналогичную продукцию из других стран.

Однако спрос начинает расти, и скидки сокращаются. Европейские трейдеры говорят, что сейчас все стремятся купить российское дизтопливо и накопить запасы. В связи с переходом от газа к нефти спрос вырос, необходимо зимнее топливо.

Европа привыкла полагаться на зимнее дизтопливо из России, которое хорошо работает даже при низких температурах.

Тем, кто не сможет купить дизельное топливо из России, придется искать его в Китае и США. Там тоже есть варианты с зимними спецификациями.

В ноябре в Европе вступит в силу изменение спецификации. Многие компании стремятся закупить дизельное топливо заранее, чтобы заполнить резервуары.

По данным Vortexa, в сентябре 44% всего европейского импорта составляло именно российское дизельное топливо.