Протесты в Иране привели к гибели людей и блокировкам интернета

В Иране пятый день продолжаются протесты. По информации местных властей, погибло как минимум 8 человек. В стране ограничен интернет.

Причиной протестов стала смерть 22-летней девушки Махсы Амини. Она умерла после того, как иранская полиция задержала ее из-за неправильного ношения хиджаба.

Протесты начались с западных регионов страны, где в основном проживают курды. Но постепенно они охватили не менее 50 городов по всему Ирану.

Официальные данные говорят о восьми погибших, но правозащитная группа Hengaw сообщает, что погибло уже 10 человек. Многие протестующие были ранены или арестованы.

Власти Ирана ограничили доступ к интернету. Такие же шаги предпринимались в 2019 году, когда по стране прошли массовые протесты против повышения цен на топливо. Тогда погибло около 1500 человек.

Появились сообщения об отключении единственной разрешенной в стране соцсети Instagram, а также о проблемах с мобильной связью.

В WhatsApp невозможно отправить изображения, в Курдистане пользователи не могут обмениваться видео.

Информационное агентство Fars, связанное с элитой Революционной гвардии, опубликовало видеоролики, в которых показано, как протестующие поджигают мечеть и автобусы, нападают на банк и срывают чадру с женщины.