Вице-спикер Сената Польши, верхней палаты парламента Михал Каминьски в эфире Radio Zet заявил, что украинцы "воюют за право быть гомосексуалистом, а также за право быть левым, правым, католиком, православным или атеистом".

Он подчеркнул, что "польское правительство забывает, что это не просто война двух национализмов в чистом виде, потому что если бы это было так, то весь Запад не был бы вовлечен на стороне Украины".

"Эта война, и польское правительство ее не помнит, война ценностей прежде всего. Украинцы умирают сегодня за право быть гомосексуалистом, за право быть левым, правым, католиком, православным или атеистом и за право выбирать себе президента, депутата, сенатора или кого там", - заявил Каминьски.

Сенатор также добавил, что другие причины, по которым воюют украинцы - это "свобода, демократия и европейская интеграция.

"Все это нынешнее правительство критикует и тормозит, когда может", - оценил Каминьски.