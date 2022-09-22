Вице-спикер Сената Польши заявил, что украинцы воюют за право быть геями
Вице-спикер Сената Польши, верхней палаты парламента Михал Каминьски в эфире Radio Zet заявил, что украинцы "воюют за право быть гомосексуалистом, а также за право быть левым, правым, католиком, православным или атеистом".
Он подчеркнул, что "польское правительство забывает, что это не просто война двух национализмов в чистом виде, потому что если бы это было так, то весь Запад не был бы вовлечен на стороне Украины".
"Эта война, и польское правительство ее не помнит, война ценностей прежде всего. Украинцы умирают сегодня за право быть гомосексуалистом, за право быть левым, правым, католиком, православным или атеистом и за право выбирать себе президента, депутата, сенатора или кого там", - заявил Каминьски.
Сенатор также добавил, что другие причины, по которым воюют украинцы - это "свобода, демократия и европейская интеграция.
"Все это нынешнее правительство критикует и тормозит, когда может", - оценил Каминьски.
Опубликовано: Николай Скира
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