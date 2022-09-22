Полиция Германии провела обыски на 24 объектах недвижимости Алишера Усманова

Расследование Франкфуртской прокуратуры касается сделок за 2017-2022 годы, также следователи проверяют, уклонялся ли Усманов от уплаты налогов.

В свою очередь прокуратура Мюнхена проверяет, не были ли платежи охранным фирмам, охранявшим имущество, нарушением санкций со стороны олигарха и остальных четырех подозреваемых.

Усманов последние несколько лет провел в основном в Баварии, но сейчас, скорее всего, находится в Узбекистане, откуда он родом, сообщает Spiegel.

Олигарх попал в санкционные списки Евросоюза и США. Его состояние оценивается в 20,4 миллиарда долларов.