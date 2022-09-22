Полиция Германии провела обыски на 24 объектах недвижимости Алишера Усманова

Полиция Германии обыскала 24 объекта недвижимости, связанных с миллиардером Алишером Усмановым, который находится в санкционном списке Евросоюза, сообщает Der Spiegel.

Около 250 немецких полицейских обыскали 24 объекта недвижимости в четырех федеральных землях: Баварии, Баден-Вюртемберге, Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне. Акцию возглавило Федеральное уголовное управление (БКА). Как удалось установить журналистам, целью было найти улики против Алишера Усманова.

Обыскиваемое имущество принадлежало Усманову и еще четырем связанным с ним лицам. Миллиардера подозревают в сокрытии доходов, которые могли быть получены из незаконных источников.

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    Расследование Франкфуртской прокуратуры касается сделок за 2017-2022 годы, также следователи проверяют, уклонялся ли Усманов от уплаты налогов.

    В свою очередь прокуратура Мюнхена проверяет, не были ли платежи охранным фирмам, охранявшим имущество, нарушением санкций со стороны олигарха и остальных четырех подозреваемых. 

    Усманов последние несколько лет провел в основном в Баварии, но сейчас, скорее всего, находится в Узбекистане, откуда он родом, сообщает Spiegel.

    Олигарх попал в санкционные списки Евросоюза  и США. Его состояние оценивается в 20,4 миллиарда долларов.

Опубликовано: Николай Скира

 

 















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