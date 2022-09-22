Полиция Германии провела обыски на 24 объектах недвижимости Алишера Усманова
Полиция Германии обыскала 24 объекта недвижимости, связанных с миллиардером Алишером Усмановым, который находится в санкционном списке Евросоюза, сообщает Der Spiegel.
Около 250 немецких полицейских обыскали 24 объекта недвижимости в четырех федеральных землях: Баварии, Баден-Вюртемберге, Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне. Акцию возглавило Федеральное уголовное управление (БКА). Как удалось установить журналистам, целью было найти улики против Алишера Усманова.
Обыскиваемое имущество принадлежало Усманову и еще четырем связанным с ним лицам. Миллиардера подозревают в сокрытии доходов, которые могли быть получены из незаконных источников.
-
Расследование Франкфуртской прокуратуры касается сделок за 2017-2022 годы, также следователи проверяют, уклонялся ли Усманов от уплаты налогов.
В свою очередь прокуратура Мюнхена проверяет, не были ли платежи охранным фирмам, охранявшим имущество, нарушением санкций со стороны олигарха и остальных четырех подозреваемых.
Усманов последние несколько лет провел в основном в Баварии, но сейчас, скорее всего, находится в Узбекистане, откуда он родом, сообщает Spiegel.
Олигарх попал в санкционные списки Евросоюза и США. Его состояние оценивается в 20,4 миллиарда долларов.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский: Киев не верит в способность России применить ядерное оружие
Россия освободила пять командиров «Азова» в обмен на Медведчука
Путин объявил о мобилизации в России
Полиция Германии провела обыски на 24 объектах недвижимости Алишера Усманова
Госдума ввела понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время» в УК РФ