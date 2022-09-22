Россия освободила пять командиров «Азова» в обмен на Медведчука

Российская Федерация согласилась отдать Украине несколько бойцов нацбата «Азов» и еще 200 пленных

Вчера, 21 сентября, вечером, состоялся обмен военнопленными между Российской Федерацией и Украиной, рассказали в эфире телеканала 1+1.

Как передали по украинскому телевидению, всего в страну вернулись 215 военнопленных, в числе которых оказались пять взятых в плен командиров запрещенного в России нацбата "Азов".

Из наиболее известных националистов – в списке есть Паламар, Редис, Волына и Калина.

Из 215 солдат оказались более 120 офицеров. Также отметим, что Украина передала России Виктора Медведчука и еще 55 солдат и офицеров.

*"Азов" – запрещённая на территории России организация, которая судом признана экстремистской.