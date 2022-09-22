СМИ заподозрили невестку Наташи Королевой в беременности

У избранницы ее сына Архипа, Мелиссы Волынкиной, заметили округлившийся животик.

Архип Глушко и его девушка, бывшая стриптизерша Мелисса Волынкина, около года прожили в одном доме с Наташей Королевой. А недавно съехали в съемное жилье.

В минувшем году Мелисса объявила о помолвке, и даже продемонстрировала своим подписчикам в соцсетях кольцо, подаренное ей Архипом.

Поклонники не сомневаются, что Архип и его избранница скоро сделают Наташу Королевой бабушкой. Эти догадки усилило фото Мелиссы в платье, где был заметен ее округлившийся животик, сообщает КП.

Поклонники сразу же стали поздравлять Наташу Королеву с будущими внуком или внучкой.

«Наташа станет бабушкой?», «Да там ребеночек, видимо, появится», «Уже можно поздравлять?», - пишут пользователи соцсетей.

Сын Королевой, 20-летний Архип занимается в Высшей школе экономики, на факультете японоведения. Он изучает японский язык, подрабатывает репетитором. Певица сняла для молодых однокомнатную хрущевку на 5-м этаже.

Избранница Архипа, встретив звездного наследника, оставила работу в ночном клубе, и освоила специальность визажиста.