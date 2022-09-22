Вячеслав Володин о мобилизации членов Госдумы: "никакой брони у депутатов нет"

Спикер Госдумы заявил, что принять участие в военных действиях должны и депутаты, подпадающие под условия частичной мобилизации. Володин особо подчеркнул: никакой освобождающей "брони" у них не будет.

По мнению Вячеслава Володина, члены Госдумы, как и прочие граждане РФ, подлежащие призыву, должны помочь стране и принять участие в СВО.

"Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет"

Кроме того, Володин рассказал о том, что уже с начала СВО в Донбассе находятся депутаты Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.

Далее спикер добавил: депутат Адам Делимханов сейчас возглавляет добровольческий отряд Чеченской Республики.

При этом, как известно, закон о мобилизационной подготовке гласит: все депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации призыву не подлежат.

Ранее Вячеслав Володин выступал с призывами к парламентариям, обладающим подходящими навыками, добровольно принять участие в СВО.

Желающие пойти на фронт из числа депутатов Госдумы уже объявились. Так, о желании воевать заявил Юрий Швыткин, член партии "Единая Россия". Ранее он уже участвовал в подобных кампаниях в Чечне.

Кроме того, Володин высказался о гарантиях для россиян, попавших под мобилизацию: