Егор Крид и Михаил Шуфутинский спели дуэтом во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

Сольник певца на стадионе собрал 16 тысяч зрителей, а через год он планирует дать концерт на 60 тысяч человек.

Билеты на концерт Егора Крида, который прошел 21 сентября в "Мегаспорте", многие покупали с переплатой, сообщает КП.

Исполнитель накануне признался, что ему не верится, что с ним в унисон будут петь 16 тысяч человек. Но, учитывая ажиотаж, он даже "хотел перенести выступление на площадку побольше", но подходящих не оказалось.

Свое шоу Крид назвал, как и третий альбом – «58». Цифры здесь не случайны: 58 – код Пензенской области, где родился Егор. Режиссером шоу выступил Алексей Голубев, с которым певец работал над несколькими клипами.

На концерте Егор исполнил не только последние работы, но и трэки времен Black Star. Также прозвучали новые версии песен «Отпускаю» МакSим, и «3 сентября» Шуфутинского, с которыми Крид исполнил композиции дуэтом.

Специальным гостем концерта была экс-возлюбленная девушка Егора – певица Нюша, они спели вместе «Mr. & Mrs. Smith». Компанию Егору составили также Филипп Киркоров, Джиган, Тимати и другие звезды.

После успеха шоу Крид поделился планами на будущее. В 2023 году году он хочет сделать сольник на 30-60 тысяч зрителей.