Анну Семенович оскорбил вопрос поклонников о материнстве

Звезда жестко осадила бестактных, по ее мнению, фанатов, которые лезут в чужую личную жизнь.

Разговоры о беременности для Анны Семенович достаточно болезненны.

Звезду периодически спрашивают, когда же она познает счастье материнства, ведь артистке уже 42 года. Певица, устав от бестактных вопросов, ответила всем, кто задает некорректные вопросы и обвиняет в том, что самостоятельно рожать ей уже сложно.

«Что вы говорите! Меня удивляют бестактные люди, которые задают такие вопросы. Какое вам дело, когда я стану мамой? Это мое личное дело и моего ребенка!» — написала Семенович в социальной сети.

К слову, отмечает 5-tv.ru, личная жизнь певицы складывается не лучшим образом. По признанию Анны, у нее было много романов, но до ЗАГСа ни один из них не дошел.

Но звезда не теряет надежды стать женой, а ее главная мечта — познать материнство. В ближайшее время она планирует заняться этим вопросом вплотную. Семенович хочет сама выносить малыша, но, если возникнут какие-то трудности, Анна готова обратиться за помощью к суррогатной матери. Яйцеклетки она уже заморозила.