В Мелитополе на Центральном рынке прогремел мощный взрыв, пострадали три человека
В результате подготовленного украинскими спецслужбами теракта на Центральном рынке в Мелитополе пострадали три мирных жителя.
22 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о прогремевшем на Центральном рынке в Мелитополе взрыве.
Согласно информации представителей власти Запорожской области, взрыв, подготовленный украинскими спецслужбами, произошел в одном из магазинов Центрального рынка и был нацелен на создание паники среди мирного населения Мелитополя в преддверии референдума.
Отмечается, что в результате украинской диверсии три человека получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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