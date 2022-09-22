В Мелитополе на Центральном рынке прогремел мощный взрыв, пострадали три человека

В результате подготовленного украинскими спецслужбами теракта на Центральном рынке в Мелитополе пострадали три мирных жителя.

22 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о прогремевшем на Центральном рынке в Мелитополе взрыве.

Согласно информации представителей власти Запорожской области, взрыв, подготовленный украинскими спецслужбами, произошел в одном из магазинов Центрального рынка и был нацелен на создание паники среди мирного населения Мелитополя в преддверии референдума.

Отмечается, что в результате украинской диверсии три человека получили ранения различной степени тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.