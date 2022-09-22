Россия и Украина обменялись пленными, среди которых оказались командиры «Азова» и Медведчук

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник подтвердил проведение обмена пленными между Россией и Украиной.

22 сентября ряд отечественных и зарубежных СМИ, а также крупных Telegram-каналов сообщили, что Россия обменяла взятых в плен мариупольских военных с «Азов» на Виктора Медведчука и более 50 российских военнослужащих.

Посол Луганской Народной Республики в Российской Федерации Радион Мирошник в своём пресс-релизе подтвердил распространяемую в сети информацию, отметив, что «наших ребят удалось вырвать из ада, и это главное».

Помимо прочего, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пять освобождённых из российского плена командиров полка «Азов» будут находиться в Турции до конца боевых действий под его личной протекцией.