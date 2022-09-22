Эксперты назвали добавку, которая ускорит созревание компоста вдвое
Из пищевых отходов, сорняков, здоровой ботвы и другой органики можно сделать отличное удобрение, и каждому хочется ускорить этот процесс.
Для ускорения созревания компоста можно использовать такие средства, как мочевина либо аммиачная селитра.
Для этого нужно 2 ст. л. селитры развести в ведре воды и пролить на кучу. Проделывать процедуру 2-3 раза в месяц. Быстрое перегнивание происходит лишь при условии большой влажности и тепла.
Также нужно время от времени перемешивать кучу. Кучу или короб с компостом можно накрыть сверху металлическими листами либо - затянуть черной пленкой.
Перед добавлением в кучи больших стеблей их лучше измельчить, так они быстрее перегниют.
Такой прием ускоряет созревание компоста в два, а то и в три раза.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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