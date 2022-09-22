Союзные силы освободили Жованку в Артёмовском районе

Штаб ТерО ДНР сообщил об освобождении союзными силами населённого пункта Жованка в Артёмовском районе.

В четверг днём, 22 сентября 2022 года, пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале сообщила подписчикам о том, что в ходе спецоперации на карте Донбасса появился очередной освобождённый от гнёта киевского режима населённый пункт.

В ведомстве уточнили, что служащие союзных сил ДНР и ЛНР совместно с российскими военнослужащими зачистили населённый пункт Жованку в Артёмовском районе от бойцов Вооружённых сил Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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