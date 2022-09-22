Аксёнов: система ПВО сбила украинские беспилотники в трёх районах Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал об очередной попытке ВСУ атаковать территорию Республики Крым.
В четверг, 22 сентября 2022 года, глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале сообщил подписчикам, что российские средства противовоздушной обороны успешно сбили в небе над Крымом несколько украинских беспилотников.
Аксёнов уточнил, что украинская сторона выбрала целью очередной атаки три района Республики Крым, а также отметил, что поводов для беспокойства нет, так как ПВО успешно отражает все провальные попытки ВСУ атаковать полуостров, и попросил соблюдать граждан спокойствие.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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