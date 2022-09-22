Андрей Губин рассказал, что ему пришлось пересесть в инвалидную коляску
Певец мечтает вернуться к концертной деятельности, но сейчас ограничен в движении, потому не готов пока появиться перед зрителями.
В последнее время 48-летний Андрей Губин в свет практически не выходит и крайне редко заявляет о себе. У певца тяжелое заболевание нервной системы — левосторонней прозопалгии лица.
Такая болезнь вызывает большие боли, которые сродни ударам электрическим током, и сопровождается судорогами и кашлем.
Тем не менее, все чаще поднимается тема возможного возвращения на сцену. Артист решил сам внести некую ясность в эти слухи.
По словам певца, он на самом деле мечтает вернуться к концертной деятельности, но сейчас ограничен в движении, и не готов появиться перед зрителями.
«На сцену я собираюсь вернуться все время, каждый день. Подготовил много песен, хочу их выпустить. Но болячки еще мучают организм. Не в инвалидном же креслее, правильно?» — заметил он.
О проблемах со здоровьем Губин рассказал полтора года назад. Тогда СМИ сообщали, будто артист эмигрировал в Египет, но Андрей опроверг эти домыслы. Отъезд он объяснил необходимостью лечения и отдыха на берегу Красного моря.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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