Андрей Губин рассказал, что ему пришлось пересесть в инвалидную коляску

Певец мечтает вернуться к концертной деятельности, но сейчас ограничен в движении, потому не готов пока появиться перед зрителями.

В последнее время 48-летний Андрей Губин в свет практически не выходит и крайне редко заявляет о себе. У певца тяжелое заболевание нервной системы — левосторонней прозопалгии лица.

Такая болезнь вызывает большие боли, которые сродни ударам электрическим током, и сопровождается судорогами и кашлем.

Тем не менее, все чаще поднимается тема возможного возвращения на сцену. Артист решил сам внести некую ясность в эти слухи.

По словам певца, он на самом деле мечтает вернуться к концертной деятельности, но сейчас ограничен в движении, и не готов появиться перед зрителями.

«На сцену я собираюсь вернуться все время, каждый день. Подготовил много песен, хочу их выпустить. Но болячки еще мучают организм. Не в инвалидном же креслее, правильно?» — заметил он.

О проблемах со здоровьем Губин рассказал полтора года назад. Тогда СМИ сообщали, будто артист эмигрировал в Египет, но Андрей опроверг эти домыслы. Отъезд он объяснил необходимостью лечения и отдыха на берегу Красного моря.