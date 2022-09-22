Во время съемок Виктории и Антона Макарских в шоу «Секрет на миллион» произошел неприятный инцидент

Артистка даже пригрозила создателям передачи, чтобы некоторые моменты не пускали в эфир, и часть эпизодов была вырезана.

49-летняя Виктория Макарская открыла детали инцидента, которые произошли во время съемок популярного телешоу. Певица была вынуждена даже пригрозить редакторам передачи, сообщает Космополитен.

Антон и Виктория Макарские стали героями шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Звездная чета, соглашаясь на участие, не предполагала, что все пойдет не по плану. Артистов не предупредили, что именно будет происходить на съемочной площадке, их это возмутило.

«Меня выпотрошили. Даже не знаю, как стерпел. Я шел, чтобы Вику потрошили, был готов с этим смириться.... Я шел на передачу, полагая, что проявлю мужское смирение. И, если Вику будут потрошить, я буду улыбаться, понимая, что мы вместе 23 года. И тут меня начинают!» — высказался звезда сериала "Бедная Настя".

У Антона во время шоу спросили: знает ли он, кто за кулисами. Актер был убежден, что там кто-то из прошлой жизни жены. Но ошибся: Макарскому устроили «сюрприз», и пригласили в студию его первую любовь.

«Они привезли Олю Маркину! Это моя любовь, школьная, несчастная. Школа закончилась, но я все не мог ее забыть», — поделился Антон.

Виктория тоже была не в восторге и заявила, что их с мужем подставили. Артистка пригрозила создателям передачи, чтобы некоторые моменты не пускали в эфир.

«Канал обманул нас. Всё, что происходило, этого я не ожидала. Было даже более того. Я сказала: "Не дай Бог, они это оставят в эфире, я просто сдам ваши адреса. И пойдут не ко мне, а к вам». И они тогда вырезали этот кусок из программы», — рассказала певица во время интервью YouTube-шоу «Откройте, Давид!».