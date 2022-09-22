Губин заявил, что намерен вернуться на сцену, несмотря на тяжёлое заболевание

Известный певец Андрей Губин давно не выступал, но планирует возобновить творчество и концертную деятельность. Тяжёлый недуг, который овладел музыкантом, не может помешать планам знаменитости.

Андрей Губин заявил о желании вернуться к эстрадной деятельности, хотя здоровье сильно подводит артиста в последние годы. Об этом музыкант сообщил в интервью "Super.ru".

Губин рассказал, что в период болезни без дела не сидел, а подготовил много композиций, которые готовы к выпуску. Исполнитель заявил, что ему хотелось бы записать дуэты с Тимати, Егором Кридом, Рамилем и Нилетто.

Губин поведал: "На сцену я собираюсь возвращаться все время, каждый день. Но болячки все еще мучают организм".

В 2000-х годах певцу поставили диагноз - левосторонняя прозопалгия. Эта болезнь проявляется постоянными болями во всем теле. Эта напасть является неизлечимым заболеванием.

В 2019 году Губин рассказывал, что недуг его прогрессирует. Тогда звезда сцены подчеркнул, что врачи "поставили на нем крест", заявив, что он давно должен был отправиться на тот свет.

Последний концерт исполнителя состоялся в 2005 году в Кремлевском дворце.