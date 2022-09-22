Не менее 5 человек погибли в результате обстрела у Крытого рынка в Донецке

В результате обстрела рынка, городской администрации и автобуса в центре Донецка погибли не менее чем пять мирных жителей.

22 сентября новостное агентство РИА, со ссылкой на репортёра с места событий, сообщило о том, что при обстрел со стороны Украины центра города Донецка погибли не менее пяти мирных жителей административного центра ДНР.

Также отмечается, что ещё четыре человека получили ранения в результате попадания украинских боеприпасов у Крытого рынка. Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил информацию РИА касательно числа погибших гражданских.