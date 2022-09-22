Садоводы рассказали, чем подкормить георгины осенью и когда их выкапывать
От того, как поухаживают за этими цветами перед зимовкой, зависит, как они порадуют своим цветением будущим летом.
Эти цветы нужно подкормить сразу после распускания и после цветения. Сентябрьская подкормка георгинам так же нужна, как и июньская.
Провести ее нужно при плюсовой температуре - это позволит растению запастись питательными веществами. Такая процедура позволит клубням лучше сохраниться до будущего года, и георгины вновь порадуют пышным и красивым цветением.
Осенью удобрить цветы нужно калием и фосфором. В частности, из народных средств можно внести сухую золу - она особенно полезна, если осень дождливая и земля достаточно влажная.
Но можно - и в виде раствора. Для его приготовления взять 0,5 ст. золы на 3 л воды. Настоять 2 - 3 часа, пролить.
Сверх этого по влажному грунту подкормить минеральными удобрениями. Для этого взять по 1 ч. л. сульфата калия и суперфосфата, растворить в 10 л воды. На каждый куст вылить 2 - 3 л раствора.
В сентябре клубни георгинов нужно окучить на высоту 15 - 20 см, это позволит им легче перенести заморозки и хорошо закалиться. В середине октября клубни уже можно выкопать.
Стебли растения перед выкапыванием обрезать секатором, оставить небольшой пенёк высотой 3 - 5 см. Очистить от земли, просушить, присыпать золой или толчёным углём.
Хранить в погребе в картонной коробке с речным песком. Перед храненим удалить маточный клубень, убрать мелкие и больные отростки, подгнившие или поврежденные клубни.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
В США арестован мужчина с наркотиками, которые могли убить 100 тысяч человек
«Новая газета»: в рамках частичной мобилизации призовут 1 млн россиян
Зеленский: Киев не верит в способность России применить ядерное оружие
Шаляпин заявил, что Пугачёва и Галкин - патриоты той России, что стояла на коленях
Путин объявил частичную мобилизацию в России из числа ВС запаса