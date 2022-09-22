Садоводы рассказали, чем подкормить георгины осенью и когда их выкапывать

От того, как поухаживают за этими цветами перед зимовкой, зависит, как они порадуют своим цветением будущим летом.

Эти цветы нужно подкормить сразу после распускания и после цветения. Сентябрьская подкормка георгинам так же нужна, как и июньская.

Провести ее нужно при плюсовой температуре - это позволит растению запастись питательными веществами. Такая процедура позволит клубням лучше сохраниться до будущего года, и георгины вновь порадуют пышным и красивым цветением.

Осенью удобрить цветы нужно калием и фосфором. В частности, из народных средств можно внести сухую золу - она особенно полезна, если осень дождливая и земля достаточно влажная.

Но можно - и в виде раствора. Для его приготовления взять 0,5 ст. золы на 3 л воды. Настоять 2 - 3 часа, пролить.

Сверх этого по влажному грунту подкормить минеральными удобрениями. Для этого взять по 1 ч. л. сульфата калия и суперфосфата, растворить в 10 л воды. На каждый куст вылить 2 - 3 л раствора.

В сентябре клубни георгинов нужно окучить на высоту 15 - 20 см, это позволит им легче перенести заморозки и хорошо закалиться. В середине октября клубни уже можно выкопать.

Стебли растения перед выкапыванием обрезать секатором, оставить небольшой пенёк высотой 3 - 5 см. Очистить от земли, просушить, присыпать золой или толчёным углём.

Хранить в погребе в картонной коробке с речным песком. Перед храненим удалить маточный клубень, убрать мелкие и больные отростки, подгнившие или поврежденные клубни.