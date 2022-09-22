Как хранить летнюю резину, как уберечь от деформации и порчи, чтобы весной они снова служили вам верой и правдой
У многих автомобилистов перед началом зимнего сезона возникает вопрос: где и как хранить летние покрышки.
Перед тем как отправить резину на заслуженный покой, нужно очистить ее от грязи.
Затем чистые шины необходимо опрыскать очистителем-кондиционером, который можно приобрести в любом магазине с товарами для авто, а также на заправках и в супермаркетах. Обработка этим аэрозолем не даст покрышкам испортиться при низкой температуре. Важно приобрести аэрозоль именно для покрышек.
Использование «проверенного» отцовского метода вроде барсучьего жира может стоить вам комплекта резины.
Где хранить?
Думаю, никто из ваших домашних не будет в восторге, если вы принесете шины домой. Поэтому стоит задуматься над местом для хранения шин.
Для того чтобы шины остались целыми и невредимыми, помещение должно соответствовать 3 условиям:
– Сухость
– Отсутствие прямых лучей солнца
– Температура выше нуля
Сейчас популярен сервис по хранению шин. Он есть далеко не во всех городах, и за хранение комплекта шин придется отдать от 50 до 100 белорусских рублей.
Но можно сэкономить и воспользоваться гаражом или сараем. Самое важное – чтобы рядом было сухо и чисто.
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Как хранить?
То, как вам надо будет хранить шины, зависит от наличия дисков.
Если шины с дисками: вам стоит немного снизить давление в шинах и положить их горизонтально или подвесить. Нельзя ставить их вертикально, так как это может привести к их деформации.
Если дисков нет: шины нужно оставить в вертикальном положении. Нельзя их подвешивать или класть друг на друга. И в том, и в другом случае нельзя прислонять шины к горячим предметам, например, к батареям. Класть на них что-то тяжелое тоже нельзя.
Что делать со старыми покрышками?
Не храните «лысые» шины, а лучше сразу везите на утилизацию. Странно, но чаще всего за это придется платить из своего кармана.
Вот так: захотел сделать доброе дело и не выкидываешь шины на помойку, и сам остался должен. Дешевле всего сдать шины в магазин, где продают колеса. Сотрудники возьмут с вас столько денег, сколько нужно, чтобы довезти шину до утилизирующего завода.
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Не забывайте о природе!
Несмотря на то что платить за утилизацию или переработку шин придется самому, мы настоятельно рекомендуем выбирать именно этот способ и не выкидывать шины на свалку или, боже упаси, в лес.
Подумайте о природе. Разве вы хотите навредить ей? Скорее всего, нет. А если вы просто выкинете шины, то навредите, и еще как!
Шины будут разлагаться целых 100-120 лет, а вредные вещества, которые содержатся в них, попадут в почву и буквально отравят ее.
Опубликовано: Анатолий Захаров
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