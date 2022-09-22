Как хранить летнюю резину, как уберечь от деформации и порчи, чтобы весной они снова служили вам верой и правдой

У многих автомобилистов перед началом зимнего сезона возникает вопрос: где и как хранить летние покрышки.

Перед тем как отправить резину на заслуженный покой, нужно очистить ее от грязи.

Затем чистые шины необходимо опрыскать очистителем-кондиционером, который можно приобрести в любом магазине с товарами для авто, а также на заправках и в супермаркетах. Обработка этим аэрозолем не даст покрышкам испортиться при низкой температуре. Важно приобрести аэрозоль именно для покрышек.

Использование «проверенного» отцовского метода вроде барсучьего жира может стоить вам комплекта резины.

Где хранить?

Думаю, никто из ваших домашних не будет в восторге, если вы принесете шины домой. Поэтому стоит задуматься над местом для хранения шин.

Для того чтобы шины остались целыми и невредимыми, помещение должно соответствовать 3 условиям:

– Сухость

– Отсутствие прямых лучей солнца

– Температура выше нуля

Сейчас популярен сервис по хранению шин. Он есть далеко не во всех городах, и за хранение комплекта шин придется отдать от 50 до 100 белорусских рублей.

Но можно сэкономить и воспользоваться гаражом или сараем. Самое важное – чтобы рядом было сухо и чисто.