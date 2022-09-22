Беларусь продлила запрет на вывоз 250 категорий товаров из страны

Правительство Беларуси пролонгировало запрет на вывоз некоторых промышленных товарных позиций за пределы государства.

22 сентября первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков подписал законопроект, который постановляет с завтрашнего дня продлить запрет на вывоз некоторых категорий товаров из Беларуси. Под запрет к вывозу попадают некоторые медикаменты, велосипеды, тракторы, летательные аппараты, вагоны, ж/д локомотивы, легковые автомобили, некоторые инструменты.

Примечательно, что данные и другие категории товаров не могут быть вывезены из Беларуси вне зависимости от того, в какой стране эти товары были произведены.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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