Беларусь продлила запрет на вывоз 250 категорий товаров из страны
Правительство Беларуси пролонгировало запрет на вывоз некоторых промышленных товарных позиций за пределы государства.
22 сентября первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков подписал законопроект, который постановляет с завтрашнего дня продлить запрет на вывоз некоторых категорий товаров из Беларуси. Под запрет к вывозу попадают некоторые медикаменты, велосипеды, тракторы, летательные аппараты, вагоны, ж/д локомотивы, легковые автомобили, некоторые инструменты.
Примечательно, что данные и другие категории товаров не могут быть вывезены из Беларуси вне зависимости от того, в какой стране эти товары были произведены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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