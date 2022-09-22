Рябков: Россия одобрила назначение Линн Трейси послом США в РФ
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков утверждает, что Москва выдала агреман Линн Трейси на назначение её американским послом в России.
Заместитель министерства иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что Москва одобрила назначение Линн Трейси послом Соединённых Штатов в РФ. По словам Рябкова, соответствующее разрешение было запрошено со стороны Вашингтона некоторое время назад.
При этом Сергей Рябков выразил надежду на то, что взаимо между Россией и США будут улучшены, однако политик признаётся, что в настоящее врем в московском Кремле не видят никаких признаков, которые могли бы свидетельствовать о подобных улучшениях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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