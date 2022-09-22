Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что по итогам обмена пленными между Россией и Украиной в Киев вернулись военные преступники из числа нацбатов.

22 сентября глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что вчера ночью состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной, в рамках которого Москве были возвращены 55 пленных военных, а Киев получил 215 своих солдат. По словам Пушилина, в числе вернувшихся в Украину пленников были представители нацбатальонов и военные преступники.

При этом Денис Пушилин признаёт, что этот факт печалит его, как и большинство российских граждан, однако для Москвы в приоритете возвращение домой собственных военнопленных.