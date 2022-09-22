Латвия прекращает выдачу долгосрочных рабочих виз для россиян
Правительство Латвии приняло решение не выдавать россиянам долгосрочные рабочие визы.
Днём 22 сентября пресс-служба правительства Латвии сообщила, что Рига прекращает выдачу долгосрочных рабочих виз для граждан Российской Федерации. Вместе с тем стало известно, что виды на жительства россиян в Латвии истекают уже 1 сентября 2023 года, и основанием для их продления будет знание латышского языка.
К текущему моменту полностью закрыть свои границы для граждан России приняли такие страны как Литва, Латвия, Эстония и Польша. Днём ранее Финляндия анонсировала такую же меру.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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