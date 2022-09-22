Шаляпин заявил, что Пугачёва и Галкин - патриоты той России, что стояла на коленях
Известный исполнитель Прохор Шаляпин резко высказался в адрес певицы Аллы Пугачёвой и её супруга, юмориста Максима Галкина.
Певец Прохор Шаляпин, получивший известность благодаря участию в проекте "Фабрики звезд". Музыкант считает, что Алла Пугачева и Максим Галкин - патриоты той России, что стояла на коленях. Об этом сообщает Teleprogramma.
Шаляпин резко высказался в адрес коллег по сцене: "Пугачева и Галкин - действительно патриоты России, но той России, которая стояла на коленях, слушалась господина из Вашингтона и поставляла бесплатные ресурсы в Европу.
Той России, в которой олигархи грабят народ, а потом платят баснословные деньги этой паре за корпоративы. Той России, где можно воровать и выводить деньги в офшоры".
Напомним, что Пугачева, вернувшаяся на родину в конце августа, чтобы отправить наследников в школу, 18 сентября написала в соцсетях обращение к Минюст, в котором попросила признать её иноагентом.
16 сентября иностранным агентом был признан Максим Галкин.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Шаляпин заявил, что Пугачёва и Галкин - патриоты той России, что стояла на коленях
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