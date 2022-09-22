«Новая газета»: в рамках частичной мобилизации призовут 1 млн россиян
Издание "Новая газета" уведомляет, что согласно 7-ому пункту приказа Путина о частичной мобилизации в России, под мобилизацию подпадает до одного миллиона россиян.
22 сентября "Новая газета", чей главный редактор Дмитрий Муратов признан иностранным агентом, сообщила, что в рамках частичной мобилизации в России в зону спецоперации на Украине отправят до одного миллиона россиян. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что мобилизуют лишь до 300 тысяч человек.
Примечательно, что 7 пункт указа Владимира Путина о частичной мобилизации скрыт и помечен словами "для служебного пользования". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в этом пункте находится информация о количестве мобилизуемых.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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