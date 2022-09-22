ФСБ предотвратила теракт СБУ на трубопроводе для поставки газа в Турцию и ЕС

Агенты ФСБ пресекли попытку теракта на газопроводе, по которому российский газ попадал в Европу и Турцию.

Центр ФСБ по связям с общественностью уведомляет, что в результате работы по предотвращению диверсий была пресечена попытка теракта на участке газопровода, по которому Россия поставляла газ Турции и странам Европейского союза. В результате действий ФСБ был задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный Службой безопасности Украины.

Телефон молодого человека был исследован, и на нём нашли переписки с украинскими инструкторами и схемы по сбору самодельных взрывных устройств.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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