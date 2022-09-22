Как появилось МММ

Для многих граждан России МММ просуществовал примерно 2 года и принес им солидные материальные потери. Но все начиналось гораздо раньше.

Еще в 1983 году дипломированный инженер-математик Сергей Мавроди впервые оказался за решеткой по причине фарцовки нелегальными видеозаписями.

Но за решеткой тогда он пробыл всего 10 дней. Вовремя подоспело постановление ЦК КПСС О перегибах. Следственные органы решили не перегибать и отпустили молодого человека.

Фарца помогала иметь свой кусок масла Сергею Мавроди до 1989 года, но ему хотелось серьезных денег. Поэтому в указанном году, мужчина в компании с братом Славой и невестой того Ольгой Мельниковой открывает кооператив, название которого представляло аббревиатуру из фамилий учредителей.

Поначалу МММ занималось поставкой в СССР компьютерной техники, что приносило баснословные барыши. Позднее начались вложения в розыск алмазов, мощная самореклама и даже аренда этажа в Мавзолее. К началу 1992 года Сергей Мавроди изготовился к созданию финансовой пирамиды.