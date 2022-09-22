Ахеджакова обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать её хейтеров

Известная в СССР и РФ актриса Лия Ахеджакова направила официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать тех людей, что критикуют её в интернете.

Популярная актриса Лия Ахеджакова предъявила требование к такой государственной инстанции, как Роскомнадзор.

Звезда комедии "Служебный роман" просит заблокировать тех, кто постоянно критикует ее в Сети. Об этом сообщает Телеграм-канал "Mash".

Многие соотечественники артистки утверждают, что знаменитость плохо относится к России, а также переводит средства на нужды Вооруженных сил Украины.

Лия Меджидовна требует заблокировать интернет-пользователей, которые пишут про нее подобные небылицы, но, по словам артистки, в госструктуре ответили отказом разбираться, проигнорировав официальное обращение звезды экрана.