Ахеджакова обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать её хейтеров
Известная в СССР и РФ актриса Лия Ахеджакова направила официальное обращение в Роскомнадзор с просьбой заблокировать тех людей, что критикуют её в интернете.
Популярная актриса Лия Ахеджакова предъявила требование к такой государственной инстанции, как Роскомнадзор.
Звезда комедии "Служебный роман" просит заблокировать тех, кто постоянно критикует ее в Сети. Об этом сообщает Телеграм-канал "Mash".
Многие соотечественники артистки утверждают, что знаменитость плохо относится к России, а также переводит средства на нужды Вооруженных сил Украины.
Лия Меджидовна требует заблокировать интернет-пользователей, которые пишут про нее подобные небылицы, но, по словам артистки, в госструктуре ответили отказом разбираться, проигнорировав официальное обращение звезды экрана.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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