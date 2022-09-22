Песков: вручение повесток задержанным на протестах не противоречит закону

Дмитрий Песков назвал законным вручение повесток в военкомат тем, кто принимал участие в несогласованных акциях протеста.

22 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в Москве и других крупных городах России задержанным на акциях протеста против частичной мобилизации вручали повестки в военкомат. По словам Пескова, данные действия правоохранителей никак не противоречат закону.

Также Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что в рамках частичной мобилизации в России хотят призвать до миллиона человек. Песков уверяет, что это ложь.